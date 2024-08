COSA FARE ALL'ASTA DEL FANTACALCIO

In linea di massima, l'indicazione è quella di evitare un dispendio di budget importante: Emerson si giocherà il posto da titolare con Calabria e può quindi rappresentare una scommessa su cui puntare all'asta del fantacalcio. Attenzione alle ammonizioni (4 nella stagione 2023-24, ben 47 in carriera) e ai gol, pochi – solo 11 in carriera -. Anche in fase di assist, la situazione non è della più rosee: solo 2 assist negli ultimi 3 anni di carriera. La speranza dei rossoneri (e dei fantacalciatori) è che il brasiliano torni al livello dell’annata ‘19/’20 quando, con la divisa del Betis Siviglia, mise a referto 3 reti e 6 assist in 33 presenze. Consigliamo, infine, di prenderlo in coppia con Calabria per non rimanere scoperti in fase d’inserimento della formazione, di comprarlo come quinto o sesto slot oppure di virare su altri giocatori.