Fantacalcio 2024/25: Pavlovic sarà titolare al Milan?

è il nuovo difensore centrale rossonero. Voluto fortemente da Ibrahimovic per il carattere e da Fonseca per le qualità tecniche e fisiche, si candida seriamente come possibile titolare nella futura difesa del Milan. Con chi giocherà? Come verrà utilizzato? Proviamo a scoprirlo in ottica fantacalcio.- Nato a Šabac (Serbia) il 24 maggio 2001, Strahinja cresce nel Settore Giovanile del Partizan Belgrado con cui debutta in Prima Squadra nel febbraio del 2019, e in due stagioni con il Partizan totalizza 57 presenze e 2 gol, conquistando una Coppa di Serbia.prima di passare alcon cui colleziona 71 presenze e 6 gol, vincendo una Bundesliga austriaca. Vanta, inoltre, 38 presenze e 4 gol con la Serbia, con cui ha debuttato il 3 settembre 2020.

– Pavlovic è stato comprato per giocare titolare, sì.(o anche Thiaw, se rimane) sulla carta. Preferisce giocare sul centro-sinistra nella difesa, come centrale in una linea a quattro. È mancino di piede, infatti.– Pavlovic è un colosso. Fisico imponente, ma anche ottime abilità in impostazione. Forte nel gioco aereo, ma discreto anche in marcatura.ovviamente, ma ricorda molto Stam come caratteristiche. E non solo per il 31 come numero di maglia scelto.

– Pavlovic è una bella scommessa al fantacalcio. Dovrebbe trovare spazio e continuità. L’adattamento magari sarà un po’ complicato, ma fisico e doti per fare bene. Tre gol la scorsa stagione, due quella prima. Insomma può essere un titolare che regala anche qualche gioia inaspettata, ma sicuramente non uno abituato a segnare.in una lega a 10 può essere interessante.