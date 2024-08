Fantacalcio 2024/25, le scelte sui ruoli in bilico: Orsolini, Pulisic, De Ketelaere, Soulé, Dimarco...

Se non giocate al fantacalcio mantra, la definizione dei ruoli di alcuni giocatori "intermedi" è sempre argomento di dibattito. Con l'uscita del listone 2024-2025, i dubbi su molti calciatori sono stati dissipati, e dunque anche il loro prezzo, di conseguenza, potrebbe subire oscillazioni verso l'alto o il basso in sede d'asta. Ci sono difensori che giocano a centrocampo, esterni di centrocampo che attaccano spesso e così via.