Fantacalcio 24/25: quando torna Giorgio Scalvini? Va preso all'asta?

Domenica 2 giugno, Atalanta-Fiorentina, ultimissima di campionato, recupero stra tardivo di un match rinviato. È lì chedopo essere andato anche a segno, ha visto sfumare i suoi sogni. Rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro per il forte difensore classe 2003. Un infortunio che lo ha costretto a saltare gli Europei di Germania e che ora compromette di fatto l’inizio della stagione 24/25.? Conviene puntarci all’asta del fantacalcio?- Giorgio Scalvini è stato operato operato al ginocchio sinistro ad inizio giugno 2024, ma dovrà osservare un lungo percorso di riabilitazione. Il ritorno in campo del difensore con l'Atalanta è previsto dopo circa 6 mesi, quindi

Scalvini, di conseguenza, salterà praticamente tutta la prima parte della Serie A 2024/25 (quasi tutto il girone di andata) e la fase iniziale della Champions League.per Gasperini e per l’Atalanta.– Ha senso puntare su Scalvini all’asta di agosto o inizio settembre? No. In questo caso forse davvero conviene aspettare gennaio e capire le reali possibilità di vederlo in campo, obiettivo fissato dalla Dea. Non ha senso occupare uno slot e tenerlo fermo per così tante partite, anche investendo un solo credito.ci si può fare un pensiero.