Fantacalcio: quando torna Cragno? Conviene prenderlo all'asta?

Alessio Cragno a fine luglio ha accusato un problema alla spalla e si è dovuto sottoporre ad un’operazione.Ecco uno dei motivi che hanno spinto il Monza a tornare sul mercato e a cercare un altro portiere titolare. Nella scorsa stagione Cragno ha fatto il secondo a Di Gregorio e in questa sperava di rilanciarsi. Ma quando rientra? Conviene puntarci al fantacalcio?– Cragno ha subito un infortunio fastidiosissimo, soprattutto per un portiere. Il guaio alla spalla, regolarmente, costringerà il portiere classe 1994 a fermarsi per almeno un paio di mesi. Se non qualcosa in più.

- Con questa importante defezione, non ci sono dunque più dubbi sulle gerarchie in porta dei biancorossi per il 2024/2025.e il Monza (che, dopo essere stato vicino a Gollini e a Keylor Navas, sta ancora cercando il suo numero 1) non lo considera il titolare.- Cragno adesso dovrà pensare solo a recuperare per poi tornare ancora una volta a ricoprire il. Se volete puntarci dovete farlo soltanto prendendolo in coppia con il primo portiere del Monza, altrimenti è da evitare.