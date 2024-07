Cos'è l'opzione under, la novità del fantacalcio 2024/25

Getty Images

Sono tante le novità regolamentari fornite da fantacalcio per la stagione 2024/25. Chi usa quella piattaforma o quell’app per giocare, avrà a disposizione alcune nuove metodologie di gioco e di calcio. Tra le più interessanti c’è. Scopriamo di cosa si tratta.. Si può impostare sia il numero di under che l’età (selezionabile la fascia che va da under 20 ad under 23). Quello che non si potrà fare è sovrapporre due criteri (tipo due under23 e due under21, numerosità ed età devono essere valori unici).

In leghe in cui è presente un minimo e un massimo di rosa, il conteggio degli under viene fatto sul massimo, vale a dire che un posto vuoto in rosa può equivalere e dunque concorrere al raggiungimento della soglia di under richiesti. Lo status degli under si calcola così: anno di inizio stagione - anno di nascita.