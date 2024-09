Fassone: "De Laurentiis vuole comprare il Maradona. Lo vuole per poco e si scontrerà con la città di Napoli"

Getty Images

L'ex dirigente di Inter, Milan e Juventus, ma anche e soprattutto del, ha concesso un'intervista a Radio Kiss Kiss Napoli del futuro dellocon il presidente Aurelio De Laurentiis che vorrebbe da tempo entrarne in possesso per poterlo ristrutturare."Dal tono della voce del presidente riconosco il De Laurentiis che conosco io mi pare abbia ben chiaro il progetto di acquistare il Maradona."Lo stadio sarebbe vendibile, i beni di proprietà del Comune possono essere ceduti. La negoziazione che il Comune può fare con un privato è sempre molto complicata però, perché ci sono un sacco di vincoli".

"Immagino che De Laurentiis voglia acquistarlo con una cifra simbolica e lì si andrà a scontrare con la città. Mi pare che lui voglia escludere la formula adottata da altri club di Serie A che è la concessione molto lunga nel tempo. Bisogna capire come mai il presidente escluda questa strada e voglia percorrere la strada dell’acquisto che è molto più lunga"."La commozione di De Laurentiis? Inedita anche per me, anche dietro le quinte l’ho sempre visto sicuro di sè e difficilmente cede alle emozioni. Ieri s’è emozionato nel ripercorrere un percorso ricco di successi e di difficoltà".