L'ex dirigente di, Marcoha concesso una lunga intervista ai microfoni di Radio Kiss Kiss in cui ha parlato sia della gestione del club azzurro da parte disai della lotta scudetto.- “La squadra che mi ha convinto di più in assoluto è il Milan. Una squadra che ha avuto più continuità, ed anche un pizzico di fortuna. Tra i rossoneri, Inter e Napoli direi che la squadra di Pioli è quella che mi convince di più. Ma stanno facendo tutte e tre molto bene, anche se nessuna di loro ti dà l’impressione di poter scendere in campo e portarsi a casa il risultato sicuramente. Hanno tutte dei difetti.- "Inter-Napoli è sicuramente una partita affascinante, ma credo che le due squadre si equivalgano"."Dal punto di vista della gestione finanziaria, il Napoli è sempre stato una spanna davanti agli altri. Non ha mai avuto problemi di bilancio, se non un anno. La modalità con la quale il Napoli fa gli ammortamenti dei calciatori, caricando soprattutto sul primo anno, la differenzia da tutti gli altri club. E questo ti permette di cautelarti in caso di annate difficili dove potresti andare in difficoltà"."Vista da fuori, uno scudetto sarebbe anche un premio la capacità di mantenere calciatori così forti come Koulibaly, Fabian e Insigne, che partendo da budget nettamente più inferiori rispetto alle altre ti fa capire l’ottimo lavoro fatto in tutti questi anni”.