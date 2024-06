Fenerbahce-Mourinho, presentazione in grande stile e migliaia di tifosi allo stadio: "I vostri sogni sono i miei"

GETTY

Inizia ufficialmente l’avventura disulla panchina del. Dopo l’ufficialità arrivata ieri, al termine della finale di Champions League a Wembley dove l’allenatore era presente, nella giornata di oggi l’ex tecnico della Roma è sbarcato a Istanbul ed è stato presentato allo stadio Ulker.Una prima da sogno, e non poteva essere altrimenti, per Mou, che dopo essere sbarcato all’aeroporto Sabiha Gokçen è arrivato allo stadio per firmare il contratto che lo legherà alla sua nuova squadra. Ad accoglierlo migliaia di tifosi, a testimoniare la grandissima attesa per lo Special One, a cui si aggiungono gli oltre 250 mila spettatori collegati su YouTube per seguire in diretta la presentazione. Quattro di quelli presenti allo stadio Ulker sono stati invitato dal presidente Ali Koç a scendere in campo in occasione della firma sulla maglia del Fenerbahce apposta da Mourinho.

Ali Koç, presidente del Fenerbahce, ha presentato José Mourinho: “A nome di tutti noi e a nome di milioni di tifosi del Fenerbahçe, voglio dare il benvenuto a José Mourinho. E’ senza ombra di dubbio uno dei primi cinque migliori allenatori di sempre e ha scelto noi e il futuro del nostro club. Da oggi abbiamo un tecnico che ha vinto 27 titoli ed è oggi l’unico ad aver sollevato tre diversi trofei UEFA. Non parliamo solo di un allenatore di successo, ma di un brand a livello mondiale. Con questa firma oggi dimostriamo dove vogliamo portare il Fenerbahçe e quali sono i nostri obiettivi”.

Poi è stato lo stesso Mourinho a prendere la parola: “Ho sentito un amore profondo quando il mio nome è stato accostato a quello del Fenerbahçe. Un allenatore solitamente percepisce questo amore solo dopo una vittoria. Tutto questo mi dà una grande responsabilità. Anche io ora appartengo a questa famiglia, questa è la mia maglia ed è come la mia pelle e le mie ossa. Per me il calcio è passione e penso di essere in uno dei posti migliori in assoluto per poterla sentire”.Mou ha poi aggiunto: “Dal giorno in cui ho incontrato il presidente, ho sentito il desiderio di essere qui per voi. Siete una tifoseria molto grande, volevo venire per sentire la vostra passione. Voglio lavorare qui ed aiutare il calcio turco, ma la cosa più importante sarà aiutate il Fenerbahçe. Vi voglio inoltre dire un’ultima cosa: i vostri sogni sono i miei sogni…”.