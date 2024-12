Fenerbahce, Mourinho rischia: la sfida con l'Athletic Bilbao può essere decisiva per il suo futuro

, sconfitto sabato scorso nell'altro derby di Istanbul, contro il Besiktas di Ciro Immobile,Tornato a -6 dalla vetta della classifica del campionato turco occupata dai campioni in carica del Galatasaray, che si erano peraltro aggiudicati a settembre il confronto diretto. Secondo il collega di AS Ozgur Sancar,, che ha ottenuto 8 punti nelle prime 5 partite e al momento prenderebbe parte ai playoff di gennaio. Un ulteriore ko rischia di compromettere le chance di accedere alla fase successiva e minare soprattutto l'entusiasmo di una piazza che lo aveva accolto da eroe nel giorno della sua presentazione.e da diversi opinionisti per il suo calcio non particolarmente divertente ed efficace, nonostante una sessione estiva die l'arrivo di giocatori importanti come En-Nesyri, Soyuncu, Saint-Maximin e Amrabat - che sono andati ad aggiungersi ai vari Tadic, Dzeko e Livakovic –con dichiarazioni molto forti e ficcanti, nel suo stile.Non provate a farmi quello che hanno fatto a Van Bronckhorst (ex allenatore del Besiktas, esonerato nelle scorse settimane, ndr).Per me Giovanni stava facendo un ottimo lavoro. I risultati ultimamente non erano stati dei migliori, ma avete questa cultura sbagliata, che va contro la stabilità”.Come se non bastassero le difficoltà in campionato e in Europa, il Fenerbahce è stato pure eliminato dalla Coppa di Turchia. Eppure l'attenzione dinegli ultimi giorni è stata rivolta ad altro. In primis alla polemica a distanza con Pep Guardiola sul numero di Premier League conquistate dai due contendenti e, subito dopo il ko contro il Besiktas, alle. Vista la carenza di risultati, lo Special One ha provato a spostare lo scontro su un altro piano, utilizzando quei mind games che lo hanno reso celebre nel corso della sua carriera. Una carriera che lo ha portato la scorsa estate, a 6 mesi di distanza dall'esonero di Roma, ad accettare la ricca proposta da 10,5 milioni di euro più bonus fino a giugno 2026.Una somma imponente e che al momento non ha risposto del tutto alle aspettative del, un club che ha dovuto assistere nelle ultime due stagioni al trionfo dei grandi rivali cittadini del Galatasaray e cheNemmeno l'avvento di una figura carismatica e di livello internazionale come Josè Mourinho sembra aver cambiato la situazione e, anche per questi motivi, la prossima sfida contro l'Athletic Bilbao assume un significato particolare. Pure per il futuro dello Special One.