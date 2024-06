Getty Images

è uno dei grandi assenti che questa sera non calcheranno il campo di Monaco per la sfida inaugurale di Euro 2024, tra. Dopo un campionato di grande spessore con la maglia del Bologna, il centrocampista scozzese è stato vittima di unche ha compromesso la sua partecipazione alla rassegna europea. A poche ore dall'inizio della sfida, Ferguson ha parlato ai microfoni di Sky, esprimendo il suo rammarico per l'assenza e dando aggiornamenti sulle sue condizioni. Queste le sue dichiarazioni:“Mi sento bene, sto iniziando il processo di recupero e ho cominciato a lavorare sulla bicicletta. Spero di farcela per la prima partita di Champions League”.

“All’inizio è stato difficile, poi nelle ultime settimane ho cercato di non pensarci troppo perché ero concentrato sulla riabilitazione. Ma negli ultimi giorni, vedendo i tifosi scozzesi a Monaco, il pensiero è tornato”."Scott McTominay sicuramente, per quello che ha fatto finora, poi John McGinn e Andy Robertson, il capitano della nostra squadra. Quest’ultimo è uno dei giocatori con più esperienza anche in campo internazionale visto il suo percorso con il Liverpool”.