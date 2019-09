Un vero e proprio spettacolo: una marea rossa ha letteralmente invaso oggi Piazza Duomo, a Milano. Sotto la Madonnina, infatti, si sono radunate migliaia e migliaia di tifosi della Ferrari, in occasione del 90° anniversario dalla nascita del Cavallino. Auto storiche, piloti del passato, del presente e del futuro: una festa che proietta il mondo ferrarista verso il Gran Premio di Monza, in programma nel week-end in Brianza. Special guest della giornata sono stati Sebastian Vettel e Charles Leclerc, piloti ufficiali del Cavallino Rampante: il monegasco, inoltre, è reduce dalla prima vittoria in F1 in Belgio, e sogna la grande doppietta in Italia. Nel corso dell'evento, inoltre, è stato annunciato che Monza ospiterà il gp fino al 2024.