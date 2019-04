Alex Ferrari ieri aveva un compito non semplice: sostituire un calciatore come Joachim Andersen nel cuore della difesa della Sampdoria non è un'impresa facile, specialmente se in tutta la stagione hai giocato soltanto 90 minuti, oltretutto a Torino contro la Juventus.



Eppure Ferrari anche al cospetto della Lazio non ha demeritato. Anzi, dei centrali che si sono alternati nel corso del match è stato probabilmente uno de più positivi. "Siamo delusi perché nel primo tempo abbiamo giocato sottotono rispetto al solito. Siamo ancora più delusi per il fatto che nel secondo tempo abbiamo dimostrato anche in dieci che avremmo potuto gestire meglio la partita. Abbiamo sbagliato l’approccio, ma questo lo valuteremo con il mister in settimana" ha spiegato in zona mista. "Tornare titolare è stato bello, ho lavorato tanto per arrivare a questo, è stata una bella emozione" riporta Sampnews24.com.



Ferrari continua a sognare ancora l'Europa, anche se l'obiettivo pare ormai sfumato: "Il calcio è bello perché regala emozioni, finché la matematica non ci uccide noi ci proveremo fino alla fine. Quagliarella? Fabio è un fenomeno, da lui si può solo imparare" riporta Sampnews24.com. In chiusura il difensore parla anche di mercato, e della prossima stagione: "Futuro alla Samp? Stiamo lavorando per un progetto, in teoria dovrei rimanere a Genova. Intanto, noi cercheremo di giocare ogni partita che resta come sappiamo - conclude - e alla fine faremo i conti".