Nella sconfitta maturata dalla Lazio contro la Sampdoria, uno dei più positivi tra le fila dei blucerchiati è stato senza ombra di dubbio Albin Ekdal. Il centrocampista svedese, vero e proprio regista della formazione di Giampaolo, ovviamente non può essere soddisfatto per l'esito del match: "C'è molto rammarico: abbiano fatto un primo tempo da dimenticare, poi siamo usciti nel secondo tempo giocando come sappiamo fare" ha detto il giocatore in zona mista al termine dell'incontro. "Potevamo fare un altro gol e prendere un punto, ma alla fine abbiamo perso per il gioco fatto all'inizio. Nel primo tempo abbiamo fatto molti errori e siamo rimasti un uomo in meno, cosa molto negativa contro una squadra come la Lazio".



Ekdal fa anche un'onesta autocritica alla stagione: "Abbiamo tanta qualità nella rosa, ma dobbiamo assere più forti sempre, con continuità, cosa mancata quest'anno. Abbiamo quattro partite da vincere: non so se arriveremo in Europa, ma questo non cambia l'approccio per le prossime gare. Abbiamo un ottimo rapporto col mister - conclude, come riporta Sampdorianews.net abbiamo lavorato bene, facendo un campionato bello".