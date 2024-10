Il club rossoblù, che nei mesi scorsi aveva costituito assieme alla Sampdoria una newco (la Genova Stadium srl) compartecipata al 50% per acquisire la proprietà dell'impianto sportivo di Marassi e gestirne i successivi lavori di ammodernamento, avrebbe deciso di procedere sul progetto in maniera del tutto autonoma.Nelle scorse ore la società ha infatti presentato al Comune di Genova, attuale proprietario dello stadio, una. L'offerta è giunta proprio nel giorno indicato da Palazzo Tursi come termine ultimo per mostrare il proprio interesse.

Come spiega PianetaGenoa1893.net, il progetto rossoblù sarebbe sostenuto da un gruppo americano, la Oak View Group di Denver, specializzato nella costruzione di impianti sportivi. La compagnia a stelle e strisce ha infatti in passato contribuito all'edificazione degli stadi Citizens Bank Park di Philadelphia, del Cotton Bowl Stadium di Dallas e del Neyland Stadium di Knoxville, in Tennessee.“Sono molto felice di aver portato in porto questa operazione” - ha fatto nel frattempo sapere a Good Morning Genova l'amministratore delegato rossoblù, Andres Blazquez - "

La mossa del club rossoblù potrebbe essere stata una semplice accelerazione dei tempi per evitare la scadenza imposta dal Comune e potrebbe precedere un successivo rientro dei blucerchiati. Novità a tal proposito potrebbero emergere già nella giornata di oggi, in occasione della visita in città del ministro dello sport, Andrea Abodi, e del suo incontro con il sindaco Marco Bucci.