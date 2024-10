Getty Images

Quella odierna potrebbe essere una giornata importante per lo stadio Luigi. In programma, da remoto, c'è unadel cda della società partecipata in maniera paritaria daQuesta è la "newco" creata ad hoc per acquistare l'impianto di Marassi e "tutto o parte della limitrofa Villa Musso Piantelli". In riunione oggi ci saranno i quattro membri del CdA, l'avvocato Francesco De Gennaro, presidente e responsabile dell'ufficio legale della Sampdoria, Andrea Cardinaletti, Flavio Ricciardella (Ceo del Genoa) e Alberto Bosco (direttore operativo della Samp).

I quattro in videocall dovrebbero ultimare ladi acquisto che verrà a stretto giro di posta presentata al sindaco Marco Bucci. L'importo dovrebbe aggirarsi attorno aimentre altri 10 sono previsti per la ristrutturazione. Nel 2018 il Comune aveva messo all'astsa il Ferraris, con base 16.578.000 milioni, già ribassati rispetto ai 18 periziati a suo tempo dall' Agenzia del Territorio.Due aste erano andate deserte, e il prezzo era sceso ulteriormente sino ai 13. Samp e Genoa però avevano scelto di non partecipare, considerando troppo alta questa cifra.

Nella riunione odierna verrà anche discussa la formula del finanziamento, le correnti al momento sono due all'interno del CdA, una spinge per la soluzione equity, coinvolgendo quindi altri investitori, chi invece spinge per il debito. Genoa e Samp comunque sarebbero disposte a sostenere da sole l'investimenoto, l'accordo pare quindi vicino. La Genova Stadium, giova ricordarlo, è una società aLa Samp, oltre ai 10.000 euro richiesti per il capitale sociale, ha versato anche altri 164.853,60 euro, cioè quanto già pagato dal Genoa per le spese. Doriani e genoani sono quindi soci al 50% della società.

Secondo Il Secolo XIX il sindaco Bucci starebbe facendo. La dead line, in questo caso, è fissata per lunedì, perché mercoledì sarà a Genova il Ministro per lo sport Andrea Abodi. Il tema stadio è quindi importante anche a livello politico per Bucci, che vuole spingere in tale occasione la candidatura di Genova per l'Europeo 2032, assegnato a Italia e Turchia. Avere la proposta per lo stadio pronta rappresenterebbe un interessante biglietto da visita e permetterebbe a Genova di rimanere in corsa con altre nove città, ossia Milano, Torino, Verona, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari e Cagliari.