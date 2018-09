La vita di Massimosi divide tra Genova, dove spesso sale per il fine settimana in occasione delle partite della, e Roma, la città dove è nato e cresciuto e in cui mantiene anche numerosi interessi imprenditoriali. E' facile avvistare in questi giorni il patron blucerchiato nella Capitale, ma la foto che sta circolando in queste ore sul web ha suscitato ilarità e tanta curiosità.L'immagine ritrae il presidente della Samp mentre faLa foto è stata scattata da un amico romano di Angelo Turco, 30enne consigliere comunale del PD a Milano, ed è stata poi ripresa dall'ironica pagina Facebook ed Instagram 'Educazione sampdoriana', che l'ha subito resa virale. In poche ore lo scatto ha suscitato curiosità, dubbi, domande e interrogativi: in molti ad esempio si chiedevano se il soggetto nella foto fosse realmente Ferrero.A dirimere la questione ci ha pensato lo stesso numero uno di Corte Lambruschini: "e sul retro di ogni mia maglia doriana ho una scritta diversa: Ferrero 10, Ferrero Presidente e così via" ha confermato il Viperetta a Il Secolo XIX. "È un’immagine del mio quartiere, abito proprio li e devo dire che non mi sono accorto di essere stato fotografato" ha concluso poi il presidente della Samp.