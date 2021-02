. "Francia o Spagna purché se magna", verrebbe da dire. Nei giorni in cui è ormai ufficiale lo svolgimento, l’associazione di associazioni per i consumatori si accanisce contro una manifestazione che, in tempi di crisi economica e sanitaria, è davvero l’ultimo dei problemi per i cittadini che dovrebbe difendere., che dopo l’accusa (archiviata dal pm) di “commissioni ingannevoli” in occasione della raccolta fondi in favore della sanità italiana lo scorso marzo in piena prima ondata Covid-19, questa volta è stato attaccato per la questione dellanel derby di Coppa Italia.. Ora, anche se Sanremo rappresenta forse l’ultimo degli spettacoli che gli amanti della musica e della cultura in Italia vorrebbero tornare a vedere in questo periodo di rinunce, è difficile trovare una giustificazione a questo accanimento da parte del Codacons. E allora sarebbe forse il caso di tornare a concentrarsi su battaglie ben più importanti, che tutelino davvero, come si legge nello Statuto, “i consumatori finali dai pregiudizi derivati da decisioni, accordi o pratiche concordate o da qualsivoglia tipo di attività illecita posti in essere da soggetti pubblici o privati”.