Tra sabato 24 e domenica 25 si è giocato il. Dalla prima fase del torneo di qualifica online sono usciti i migliori sei giocatori (su PlayStation e Xbox) che hanno avuto accesso alla fase finale, trasmessa sui canali ufficiali della EA davanti a diverse migliaia di spettatori.I pro-player partecipanti hanno la possibilità di ottenere Pro Points, utili a scalare posizioni nel Regional Ranking. Si tratta di una classifica regionale che permetterà di strappare il pass per il Regional Playoff: sarà questo il culmine della stagione competitiva, in attesa di scoprire maggiori dettagli sulla FIFAe World Cup.. I due si sono affrontati nel primo round di Loser Bracket, dove ad avere la meglio nel doppio scontro è stato Guarnieri. La sconfitta ha sancito l’eliminazione di: una stagione in crescendo per il player del Bologna Esports, che ha ben figurato negli ultimi mesi arrivando ad un passo dalle Final Eight di eSerie A. Con i punti ottenuti in questo Qualifier, Salemi è riuscito anche a posizionarsi tra i primi 45 nel Regional Ranking ed ottenere un posto per i Playoff.Guarnieri, al terzo Qualifier stagionale, ha proseguito il suo percorso eliminando prima Daniel Dwelk, pro-player dell’Amburgo Esports, e poi il diciassettenne danese Oliver Roberts del Team Gullit. L’ultima vittoria ha spalancato le porte verso la Grand Final controdegli, numero uno nella classifica regionale europea.. Dopo averlo sconfitto nel primo doppio scontro, il player del Team HC9 non ce l’ha fatta ripetersi e si è arreso ad un passo dalla vittoria finale. La qualità di gioco espressa ha dimostrato tutto il valore del ventiduenne, che si appresta a vivere un finale di stagione da protagonista:Nel torneo su Xbox a trionfare è stato il francese. Il player del team Atlantide Wave e membro della nazionale esports francese si è imposto nella finalissima su Mattias "OpTolle" Tolinsson (Göteborg Esports).L’eSport di Fifa 21 si avvia verso un finale di stagione, con l’Italia pronta a dire la sua: il prossimo weekend si disputerà la Fase ad eliminazione diretta della eChampions League con cinque player italiani coinvolti . Poi sarà tempo di Final Eight di eSerie A, delle qualifiche per la FIFAe Nations Cup e dei Regional Playoff di Luglio. Per rimanere aggiornati restate sintonizzati sulle pagine di