Ai microfoni di Sky Sport, il direttore generale della FIGC, Marco Brunelli, racconta la scelta relativa alla Supercoppa a Gedda: "Si percepisce grande voglia di ospitare un grande evento, sia di dimostrare il processo che ha intrapreso l'Arabia Saudita. Partner fondamentale per le relazioni internazionali e istituzionali del nostro paese. Si sta aprendo allo sport. Contenti e orgogliosi di far parte questo processo. Il Governo? Quello che ci dicevano è che sarebbero stati aperti a tutti, ognuno sarà libero di godersi la partita. Credo sia una cosa utile per far capire più di ogni parola e intervista cosa sta succedendo in questo Paese".