Fino ad oggi il regolamento del calciomercato aveva regole ben precise e in particolare sulla possibilità di un calciatore di essere tesserato, nell'arco di una stagione, per più di due squadre. O meglio, era vietata la possibilità di scendere in campo, nel corso di una stagione, con tre maglie differenti.acquistato a gennaio dallache però è stata impossibilitata nel portarlo subito a Firenze dato che all'inizio della stagione il centrocampista aveva giocato anche con ilprima di trasferirsi in Italia.Una norma che l'emergenza coronavirus si appresta a cambiare come confermato oggi da una nota ufficiale pubblciata dalla FIGC: "​Il motivo del cambiamento non è stato esplicitato, ma risiede principalmente nella modalità di svolgimento in tutto il mondo dei campionati calcistici in seguito all'emergenza per il Covid-19.(e a maggior ragione se il tema si allarga a tutto il mondo)In alcuni casi, ad esempio, il campionato ripartirà addirittura prima delle fasi finali di Champions ed Europa League.Ampliando a tre il numero di cambi maglia nel corso della stagione si tornerebbe, da gennaio in poi, in uno scenario di normalità.