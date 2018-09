Due mesi di squalifica e 15mila euro di ammenda per il patron del Palermo, Maurizio Zamparini; 10mila euro per la società: è questa la decisione adottata dal Tribunale Federale Nazionale-Sezione Disciplinare, in parziale accoglimento del deferimento.



Il 16 luglio scorso Zamparini era stato deferito dalla Procura Federale "per avere, a mezzo di un’intervista pubblicata in data 18/06/2018 sul quotidiano 'La Gazzetta dello Sport' e di un’intervista resa a RMC Sport e pubblicata in data 19/06/2018 sul sito dell'Ansa, espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione dell'arbitro della gara Frosinone-Palermo Federico La Penna", mentre il Palermo era stato deferito a titolo di responsabilità oggettiva.