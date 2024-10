Finale Champions League 2027, niente Roma: candidate Baku e Madrid

Getty Images

Né San Siro, né l'Olimpico:Dopo il passo indietro di, non c'è neanchetra le candidate per ospitare l'ultimo atto della massima competizione europea tra tre anni: solo due le città in lizza. Tutte all'estero anche le soluzioni per quanto riguarda la finale della UEFA Women's Champions League 2027.- La UEFA ha infatti annunciato ufficialmente le due candidature arrivate a Nyon per la finale maschile e le quattro ricevute per la finale femminile:(Stadio Olimpico) e(Estadio Metropolitano) per il maschile, Varsavia (Stadio Nazionale), Barcellona (Camp Nou), Basilea (St Jakob Park) e Cardiff (Stadio Nazionale del Galles) per il femminile.

- "La UEFA conferma di aver ricevuto dichiarazioni di interesse da sei federazioni membri per ospitare la finale della UEFA Champions League 2027 e la finale della UEFA Women’s Champions League 2027. Le dichiarazioni di interesse non sono vincolanti e le proposte finali dovranno essere presentate insieme ai dossier di candidatura entro il 19 marzo 2025".: Baku, Stadio Olimpico di Baku: Madrid, Estadio Metropolitano: Varsavia, Stadio Nazionale

: Barcellona, Camp Nou: Basilea, St Jakob Park: Cardiff, Stadio Nazionale del Galles"Il Comitato Esecutivo della UEFA nominerà le federazioni ospitanti per le due finali a maggio 2025. La procedura di candidatura per la selezione delle sedi che ospiteranno le finali delle competizioni per club UEFA 2027 è stata avviata il 30 settembre 2024, con scadenza fissata al 21 ottobre 2024 per le federazioni interessate a esprimere il proprio interesse".