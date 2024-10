Champions League, LIVE dalle 18.45: si parte con il Monaco, stasera PSG-PSV e Real Madrid-Borussia Dortmund

Getty Images

Torna in scena il grande calcio internazionale con la terza giornata della fase campionato della UEFA Champions League.Non solo il Milan alle 18.45, allo stesso orario di scena anche ilcontro unaancora a quota 0 punti.Il resto delle sfide (insieme al match della Juventus e del Bologna) si giocheranno in contemporanea, con ben cinque gare in scena: l’di Mikel Arteta cerca punti importanti contro lo, con la formazione ucraina pronta a risalire la classifica dopo il solo pareggio trovato in due partite.Partita tra future avversarie del Milan fraper i primi punti in questa Champions League. Loaffronta lo, ma a prendersi la scena saranno i due big match di serata: ilaffronta ilper smuovere la classifica, mentre ilaffronta ilper superare la sconfitta contro il Lille in una ri-edizione dell’ultimo atto finale della massima competizione continentale.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione

Segui la Champions League in diretta su NOW

GUARDA SU NOW

Tutti gli AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE! Unisciti al canale WHATSAPP DI CALCIOMERCATO.COM: clicca qui