Finale Copa America 2024, Argentina-Colombia: formazioni, dove vederla in tv e streaming

AFP via Getty Images

si giocano tutto nella finale dellaCala il sipario sul torneo che si è svolto negli Stati Uniti, nella notte italiana tra domenica e lunedì va in scena l'ultimo atto della competizione.L'Albiceleste guidata da Lionel Scaloni ha superato il Canada in semifinale, Lionel Messi e compagni vanno a caccia del bis dopo aver vinto la precedente edizione.Dall'altro lato i Cafeteros di Néstor Lorenzo arrivano dal successo contro l'Uruguay e cercano l'impresa contro gli argentini.Tutte le info su Argentina-Colombia: le formazioni della finale della Copa America 2024, dove vedere la partita in diretta tv e in streaming.

: Argentina-Colombia: lunedì 15 luglio 2024: 02:00 italiane: Sportitalia, Mola: siti e app di Sportitalia e Mola