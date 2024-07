Spagna-Inghilterra: le probabili formazioni, dove vedere in tv e streaming la finale di Euro 2024

Getty Images

(domenica 14 luglio con calcio d'inizio alle ore 21:00) è la. Entrambe le squadre hanno vinto in rimonta per 2-1 le rispettive semifinali: le Furie Rosse contro la Francia, la nazionale dei Tre Leoni contro l'Olanda. De La Fuente recupera i difensori Carvajal e Le Normand, che hanno scontato il turno di squalifica, ma non l'infortunato Pedri a centrocampo. Dall'altra parte Southgate può contare su tutta la rosa a disposizione.Si gioca all'Olympiastadion di Berlino. Arbitra il 35enne francese François Letexier, assistito dai connazionali Cyril Mugnier e Mehdi Rahmouni con il polacco Szymon Marciniak quarto uomo, Tomasz Listkiewicz assistente di riserva, l'italiano Massimiliano Irrati in supporto ai francesi Jerome Brisard e Willy Delajod al Var.

Partita: Spagna-Inghilterra.Data: domenica 14 luglio 2024.Orario: calcio d'inizio alle ore 21:00.Canale TV: Rai Uno, Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251).Streaming: RaiPlay, Sky Go, NOW.- La finale di Euro 2024 tra Spagna e Inghilterra viene trasmessa su Rai Uno in chiaro e da Sky: gli abbonati all'emittente satellitare possono seguire la partita in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251). In streaming l'evento è disponibile su Sky Go e su NOW.

- Telecronaca affidata ad Alberto Rimedio con commento tecnico di Antonio Di Gennaro sulla Rai. Su Sky c'è la premiata ditta Fabio Caressa-Beppe Bergomi.(4-2-3-1): Unai Simon: Carvajal, Le Normand, Laporte, Cucurella; Fabian Ruiz, Rodri; Lamine Yamal, Dani Olmo, Nico Williams; Morata. CT De la Fuente.(3-4-2-1): Pickford; Walker, Stones, Guehi; Saka, Mainoo, Rice, Shaw; Foden, Bellingham; Kane. CT Southgate.