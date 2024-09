Finale di Champions, San Siro esclusa: la FIGC si cautela con l'Olimpico di Roma

Redazione Calciomercato

. Troppe le incognite legate allo stadio Meazza: Il Comune di Milano, infatti, non ha potuto garantire che lo stadio San Siro e le aree circostanti non siano interessati da lavori di ristrutturazione nel periodo della finale in questione, uno scenario che si lega anche alle mosse di Inter e Milan sulla questione stadio, tra il Meazza e i discorsi sulle aree di Rozzano (nerazzurri) e San Donato (rossoneri).Inizialmente, l'assegnazione della finale di Champions del 2027 a Milano sembrava automatica. Alla UEFA infatti erano arrivate solo due candidature per ospitare le finali 2026 e 2027, ovverosia quelle di Milano e Budapest, e nelle scorse settimane la Federazione europea aveva deciso di affidare l'organizzazione della finale 2026 alla capitale dell'Ungheria scegliendo invece San Siro per il 2027. Tuttavia,

In attesa di conoscere il futuro dell’area San Siro, come riporta Tuttosport,, con l‘Olimpico che non ospita l’ultimo atto della massima competizione continentale dal lontano 2009, quando il Barcellona di Messi sconfisse il Manchester United di Ronaldo. In ogni caso, l’Italia rimane monitorata per gli Europei 2032 (che saranno organizzati insieme alla Turchia), visto che, attualmente, l’unico impianto che rispetta le severe norme del massimo organo del calcio europeo è l’Allianz Stadium di Torino.

Tutti gli AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE! Unisciti al canale WHATSAPP DI CALCIOMERCATO.COM: clicca qui