La finale di Champions League 2027 non sarà a San Siro: la Uefa esclude Milano come sede

La decisione era nell'aria da tempo, ora è arrivata la conferma ufficiale del massimo organo europeo che si riserva di scegliere la sede definitiva entro la metà del 2025.Il motivo? Il Comune di Milano non ha potuto garantire che lo stadio San Siro e le aree circostanti non siano interessati da lavori di ristrutturazione nel periodo della finale in questione, uno scenario che si lega anche alle mosse disulla questione stadio, tra il Meazza e i discorsi sulle aree di Rozzano (nerazzurri) e San Donato (rossoneri).

- "Poiché il Comune di Milano non poteva garantire che lo stadio San Siro e le aree circostanti non sarebbero stati interessati da lavori di ristrutturazione nel periodo della finale della UEFA Champions League 2027, è stato deciso di non assegnare la finale a Milano e di riaprire il processo di candidatura per nominare una sede adeguata, con una decisione attesa per maggio/giugno 2025".