Quando durante l’ultima assemblea degli azionisti dellaLucianochiese di intervenire, avendone diritto quale possessore di azioni del club, e(molte inedite), dicendo che, in tanti risero. Molti lo sbeffeggiarono. Altri trovarono inopportuno quel suo intervento, sostenendo financo che il cda avrebbe dovuto impedirglielo. E in tantissimi sbuffarono, dicendo:L’attento Sigfridoe la sua redazione didecisero, come fanno solitamente i giornalisti (quelli bravi) di chiedere a Moggi una copia di quella chiavetta e di andarsi ad ascoltare cosa ci fosse dentro. E hanno scoperto che, riaprendo dopo 17 anni un caso di cui la FIGC e la procura federale annessa ben si sono guardati dal farlo.Report verrà regolarmente trasmessa e il vaso di Pandora delnuovamente scoperchiato, raccontandone per una volta(col contributo di alcuni media) da tutti quegli attori interessati a far credere che esistesseA dire il vero, che fosse stata messa in piediqualcuno (pochi) lo aveva capito ed ha pure provato a denunciarlo, ma fu come predicare nel deserto: scagionare(radiati) e la(retrocessa in B) significava essere dei pazzi, se non addirittura complici. Perché le prove erano schiaccianti.A processo chiuso e sentenze passate in giudicato, in parallelo col processo penale e sempre per iniziativa dei legali di Moggi,. Tabulati sconvolgenti e addirittura ancora più compromettenti di quelli di Moggi e che, messi tutti insieme, tratteggiavano unoe durante le udienze della CAF in quella torrida estate 2006.Adesso, a 17 anni di distanza, qualcuno se n’è finalmente accorto eIn quella piccola chiavetta USB c’è davvero di tutto e di più per riscrivere Calciopoli, e stavolta, in modo corretto, e chissà, magari indurre i papaveri della FIGC a riaprire il caso, come imporrebbe proprio il codice di giustizia sportiva di fronte ad evidenti elementi di novità. EQuello alla quale si sono rivolti sia Giraudo che Moggi (difesi dall’avvocato Dupont, quello del caso Bosman: un duro) e che ne ha già dato disco verde all’esame del loro ricorso. Ci sarà di che parlare, pure lì.Per ora, grazie Ranucci e grazie Report. Meglio tardi che mai.