Fiorentina, 28 milioni di motivi per esultare al colpo Gudmundsson. Rimpianto Inter: ecco perché è saltata

Redazione Calciomercato

Nel segno di. La Fiorentina trova la prima in vittoria in campionato grazie alla prima. Coincidenze? Albert fa la differenza e dopo una lunga attesa ora è pronto a regalare delle gioie ai tifosi viola e al tecnico Palladino. Glaciale dal dischetto contro una buona Lazio, l’ex Genoa non ha perso il vizio del gol dopo i 14 realizzati nella scorsa stagione.Pradè può esultare perché è stata premiata la perseveranza e la strategia attuata dal club per riuscire a centrare il colpo Gudmundsson.. La Fiorentina ci ha creduto con grande forza e coerenza senza mollare mai di un centimetro. Brava a convincere fin da subito Albert della bontà del progetto tecnico viola.i di euro.

. Il rimpianto di non essere riuscita a portare Gudmundsson in nerazzzuro ora è veramente grande. Inzaghi lo avrebbe voluto fortemente perché con le sue caratteristiche tecniche poteva dare una soluzione tattica che in questo momento manca nella rosa nerazzurra.. Una sliding door che fa felice la Fiorentina e può pesare per l’Inter.