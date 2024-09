Fiorentina, impatto letale di Gudmundsson: l'intuizione di Palladino e una prova da leader

Getty Images

. È entrato in un momento dove gli spazi erano più aperti e l’abbiamo messo in condizione di far bene. Io aspetto anche quelli che oggi erano in panchina e si allenano con impegno. Dobbiamo diventare forti singolarmente ed essere una squadra solida”., che sappia unire le sue qualità sul rettangolo verde di gioco a un certo carisma che riesca a trasparire dalle sue giocate, dai suoi movimenti sul campo.

, sbloccandosi contemporaneamente e trovando la prima vittoria in campionato di questa stagione con Raffaele Palladino in panchina,, che al suo debutto stagionale cala una doppietta su rigore (il primo procurato e trasformato, sul secondo semplicemente glaciale) rendendo inutile il vantaggio iniziale di Mario Gila, che di testa nel primo tempo era stato l'unico a superare De Gea – altra prestazione importante -. L'islandese diventa così il primo giocatore della Fiorentina a segnare una doppietta all'esordio coi viola in Serie A dai tempi di Luis Muriel, che ci riuscì nel gennaio 2019 (due gol vs la Sampdoria).

Ci ha messo davvero qualche secondo l’islandese a prendersi l’affetto e l’amore della piazza toscana:, facendosi atterrare in piena area da uno step on foot di Guendouzi,aprendo il destro e lasciando spiazzato Provedel, per quello che è stato il pareggio dei viola contro la Lazio al minuto 49. Ma non è finita qui: un check del VAR assegna un altro penalty ai toscani (intervento falloso di Nuno Tavares, ammonito, su Dodò) che

L’esordio dell’islandese ha regalato alla Fiorentina la prima gioia stagionale, dopo un avvio di campionato contrassegnato da alcune difficoltà dal punto di vista tecnico-tattico.: la difesa a tre della Fiorentina, in evidente sofferenza nel primo tempo contro la Lazio, ha subito un cambiamento radicale con il tecnico ex Monza che ha rilevato dal campo Martinez Quarta e capitan Biraghi, inserendo Gudmundsson e Ranieri.

Cerca la sfera, se la prende, si conquista il rigore che può dare il via alla rimonta. E anche sul secondo penalty, dopo due chiacchiere con il proprio compagno di reparto Moise Kean, si prende la responsabilità di battere il rigore e trasformarlo, dando il là alla festa dei toscani all’Artemio Franchi. Arrivato per un ammontare totale di circa 30 milioni di euro (bonus inclusi),che gli hanno precluso anche le primissime uscite tra amichevoli e Coppa Italia e ora ha già dato prova di potersi mettere sulle spalle i viola.

