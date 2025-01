Fiorentina, accordo con l'Empoli per la cessione di Kouamé. Cosa manca per chiudere

Getty Images

Niente Torino per, stando a quanto scrive questa mattina La Nazione. L'ivoriano sembrava poter entrare all'interno di uno scambio col Toro che avrebbe coinvolto anche Toni Sanabria. Ma alla fine l'ex Genoa potrebbe finire ad Empoli.Il classe '97 è infatti in uscita dalla Fiorentina e secondo le ultime indiscrezioni le due società avrebbero già trovato un accordo per il suo trasferimento. Serve trovare un accordo per superare lo scoglio relativo all'ingaggio, ma se il calciatore dovesse accettare la destinazione, un accordo potrebbe essere trovato anche in tempi brevi.

Kouamé quest'anno ha messo insieme 26 presenze condite da un gol e sei assist. Spesso schierato al posto di Moise Kean per farlo rifiatare, l'ex Genoa non ha mai convinto appieno in quella posizione. Da qui la scelta della società di metterlo sul mercatoSecondo la Nazione, sarebbe solo questione di tempo per la cessione di Christian Kouamè. L'attaccante della Fiorentina infatti, messo sul mercato in questa sessione di mercato, sarebbe molto vicino a vestire la maglia dell'Empoli. 3Leggi i commenti Il noto quotidiano riporta l'interesse del club di Corsi che avrebbe già trovato un accordo con la Fiorentina per il trasferimento del giocatore. Adesso rimane da superare lo scoglio dell'ingaggio, ma con la volontà del giocatore si potrebbe arrivare a un accordo.