Si sono sempre accarezzati da vicino senza, tuttavia, arrivare mai ad una definitiva conclusione. Stavolta, però, potrebbe davvero essere la volta buona per vederecon la maglia della Fiorentina. Secondo quanto scrive stamani il Corriere dello Sport, i viola sono alla ricerca di un esterno d'attacco che possa garantire gol ed esperienza. Il board gigliato sta sondando diversi profili ma non è da escludere che possano comunque provare un assalto per l'attaccante neroverde. Anzi, la Fiorentina sta valutando quale potrebbe essere il momento giusto per affondare per l'attaccante classe '94.

- Pradè e Goretti si concentreranno sui reparti che hanno bisogno di nuovi innesti fin da subito e, poi, proveranno ad affondare proprio per Berardi. Secondo il quotidiano è un'operazione da chiudere gli ultimi 2-3 giorni di mercato. Rappresenterebbe la vera e propria ciliegina sulla torta.