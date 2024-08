Com'è andato l'esordio di Kean con la Fiorentina

Getty Images

Non è stata un granché la prima partita ufficiale di. E lui non centra la porta. La squadra di Palladino è ancora in costruzione, l'ultimo acquisto Gudmundsson - preso ventiquattr'ore prima della gara col Parma - dovrà essere inserito nei meccanismi della squadra e in generale tutti i nuovi hanno bisogno di un po' di tempo per adattarsi alle richieste di Palladino.

- Forse è per questo che nel pareggio del Tardini Kean ha faticato non poco a essere pericoloso lì davanti. Scelto come unica punta con Colpani e Kouamé dietro, non è riuscito a impensierire più di tanto il portiere avversario Suzuki, primo giapponese in Serie A nel suo ruolo. Come detto, l'unica occasione di Kean è a pochi minuti dall'intervallo:- A pochi giorni dalla fine del mercato la Fiorentina sta valutando se prendere un'altra prima punta che possa alternarsi all'ex Juventus.che ha caratteristiche diverse ed è più un trequartista/seconda punta; sarà più facile vederlo come vice Colpani o Gudmundsson qualche metro dietro l'attaccante. Per questo l'alternativa a Kean potrebbe arrivare da fuori. A oggi, comunque, Moise è il titolare della Fiorentina come riferimento offensivo.