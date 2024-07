Redazione Calciomercato

Fiorentina, Amrabat torna ma si allena a parte. E spunta il Napoli di Conte

24 minuti fa



In casa Fiorentina in questo momento tiene banco la grana relativa a Sofyan Amrabat. Domenica è scaduto il termine ultimo per il riscatto in favore del Manchester United e, dunque, il calciatore è pronto a far ritorno a Firenze dove, però, non troverà la squadra in questo momento impegnata nella tournée inglese.



OPZIONI - Il calciatore vuole tornare allo United e Ten Hag lo rivorrebbe con sé. Chiaro che, però, le due società dovranno di nuovo sedersi al tavolo per definire un altro eventuale prestito a cifre diverse rispetto a quelle pattuite la scorsa estate (10 milioni per il prestito, 20 per il riscatto). In tutto questo, scrive stamattina il Corriere Fiorentino, su di lui c'è da registrare anche l'interesse di una squadra di Serie A che già ai tempi di Verona lo aveva cercato: stiamo parlando del Napoli con Conte che lo avrebbe voluto con sé anche al Tottenham. Gli azzurri, si legge, sono pronti a farsi avanti per il marocchino.