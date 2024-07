Ag. Mario Rui: "Può lasciare il Napoli, vuole avvicinarsi a casa. Gaetano? Sceglie Conte"

Getty Images

Giornata campale per il super-agente italiano Mario Giuffredi che, oltre alla conferenza stampa indetta per chiarire l'ormai chiuso "caso" che ha visto protagonista il terzino del Napoli, Giovanni Di Lorenzo, ha colto l'occasione anche per fare il punto sugli altri suoi assistiti che sono sotto contratto con il club del patron De Laurentiis."Il 24 aprile dissi che nessuno dei miei assistiti andrà via dal Napoli e alla fine così sarà. Chi può andare via è Mario Rui perché dopo 7 anni sente la voglia di avvicinarsi a casa sua, ma accadrà solo se ci sarà l'occasione e anche il club lo aiuterà. Dopo 7 anni uno sente la necessità di avvicinarsi alla famiglia".

"Per quanto riguarda gli altri Politano rimarrà, Di Lorenzo rimarrà e Folorunsho rimarrà"."Gaetano invece sarà una scelta del mister: se Conte non lo riterrà idoneo noi prenderemo un'altra strada".