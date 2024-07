Fiorentina ancora in emergenza a centrocampo. Prende quota il nome di Rios, il Palmeiras fa il prezzo

Nelle ore concitate della vicenda Pongracic la Firoentina continua a lavorare non soltanto per rinforzare la difesa. In casa viola, infatti, resta l'urgenza relativa al reparto di centrocampo che, dopo i tanti addii, deve essere assolutamente rifondato. E il nome più caldo in questo momento arriva direttamente dal Brasile.- Secondo La Nazione, in questo momento, il nome più caldo sembra essere quello di, centrocampista del Palmeiras salito alla ribalta dopo le ottime cose fatte vedere in Coppa America con la Colombia. Un nome che prende quota dopo che le trattative per Thorstvedt e Vranckx sembrano essersi raffreddate.

Rios, classe 2000, è un centrocampista centrale di grande duttilità che può ricoprire anche il ruolo di mediano, oltre quello di esterno di centrocampo. La trattativa, si legge, non è semplicissima e in ogni caso il Palmeiras parte da una valutazione di circa 15 milioni di euro.