Fiorentina, inserimento in extremis per Pongracic. C'è l'ok del Lecce: il punto

Getty Images

Nel calciomercato, si sa, finché non ci sono le firme non c'è niente di definitivo. E nonostante quella che doveva portare Marin Pongracic al Rennes dal Lecce fosse un'operazione totalmente definita, il club francese rischia di restare con un pugno di mosche. E questo perché l'inserimento della Fiorentina sul giocatore c'è ed è reale e rischia davvero di far saltare il banco.- A raccontare cosa sta succedendo sono i colleghi di Violanews che spiegano come l'ex uomo mercato del Milan e oggi al Rennes Massara fosse fermamente convinto di aver definito tutti gli aspetti della trattativa che avrebbe dovuto portare Pongracic in Francia per circa 16 milioni di euro con tanto di visite mediche già fissate. Tuttavia, la Fiorentina è sempre stata interessata al giocatore e non appena ha definito il trasferimento di Milenkovic in Inghilterra ha immediatamente intavolato i contatti col Lecce per provare a portare il croato a casa.

' - Adesso la palla ce l'ha lo stesso Pongracic, sarà lui, infatti, a decidere se far saltare l'operazione col Rennes e preferire la Fiorentina oppure no. I viola hanno l'ok del Lecce, investirebbero sul classe 1997 ex Borussia Dortmund più o meno gli stessi soldi che incasseranno dall'Inghilterra