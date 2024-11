Fiorentina, Biraghi è scontento. La cessione a gennaio è possibile

Getty Images

Per una Fiorentina sulle ali dell'entusiasmo c'è anche un rovescio della medaglia rappresentato da alcune situazioni piuttosto spinose all'interno dello spogliatoio viola. Una di queste è rappresentata da, che della Fiorentina è anche il capitano. L'arrivo di Gosens ha tolto spazio e titolarità all'ex Inter che oggi è relegato al ruolo di gregario impiegato quasi esclusivamente in Conference. Una situazione, spiega La Gazzetta dello Sport, che lo ha reso scontento e che potrebbe portare ad alcuni sviluppi a proposito del suo futuro.

Per il quotidiano, non è da escludere una cessione dell'esterno già nella sessione invernale di calciomercato. E con lui potrebbe salutare i colori viola anche Fabiano Parisi, che in questo momento è ancora più ai margini di quanto non lo sia propri Cristiano Biraghi. Situazione fluida che potrebbe conoscere nuovi sviluppi a breve