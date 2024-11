Fiorentina alla ricerca di un vice Kean. Palladino vuole uno dei suoi fedelissimi del Monza

Getty Images

La Fiorentina sta volando altissima nel campionato di Serie A e Firenze sogna una stagione che era difficilissima da immaginare alle porte dell'anno corrente. Il merito è certamente della dirigenza, dell'allenatore e di una squadra costruita bene in ogni reparto. ma chi più di altri si sta prendendo le luci della ribalta è Moise Kean, autore di un inizio di stagione strepitoso in cui ha messo già a segno 12 reti, fra Fiorentina e nazionale. Tuttavia, proprio per lo straordinario rendimento dell'attaccante ex Juve, la dirigenza viola sta pensando a come muoversi sul mercato di gennaio.

Già, perché quando l'astigiano è stato assente, chi ne ha preso il posto ha fatto vedere di non poter garantire il suo stesso rendimento. E per questo la Fiorentina è alla ricerca di un vice Moise Kean da inserire nella sessione invernale. Secondo la Gazzetta dello Sport, il nome buono potrebbe essere quello didel Monza, uno dei fedelissimi di Palladino durante la sua avventura brianzola. Il primo profilo sul taccuino di Pradè sembra essere proprio lui.