Fiorentina, Bove: "La Conference vinta a Roma il mio ricordo più bello. Ora tocca a noi arrivare in fondo"

è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita fra New Saints e Fiorentina: "Non è una questione di scossa, quando scendiamo in campo l'atteggiamento è lo stesso in tutte le partite. Un percorso fatto di tanti giocatori nuovi richiede del tempo e sappiamo che in Europa non possiamo sbagliare più di tanto. Le tante partite ci permettono di ruotare molto e domani sarà un buon test per mettere in campo ciò che stiamo provando"- "Le parole di Christian sono state fraintese. Lui si riferiva a ciò che stiamo costruendo e all'applicazione di certi meccanismi. I nuovi arrivati vogliono mettersi in mostra ed è un bene che tutti vogliano prenderci certe responsabilità; poi spetta a noi mettere in campo ciò che ci chiede il mister. Come gruppo stiamo davvero bene."

- "Questa nuova formula delle competizioni europee porta i giocatori a dare la massima importanza in ogni partita. La differenza reti ha conta molto e questo non ti permette di gestire le partite. Abbiamo la possibilità di mostrare il nostro valore. Come idea mi piace, speriamo di viverla fino in fondo"La Conference viene sottovalutata. Ricordo la partita col Bodø-Glimt, certi campi non facili da affrontare. La Conference ti mette a confronto con realtà che non conosci, in Italia siamo abituati bene; abbiamo tutto. Le partite come quella di domani possono metterti in difficoltà se non le affronti con l'approccio giusto."

"Le coppe europee ti portano molte emozioni, quella vinta con la Roma è il ricordo più bello che ho. Io non l'ho vissuta da protagonista, ma quando arrivi in fondo alle competizioni europee si crea un clima differente rispetto al campionato italiano. Quest'anno credo che ci sia la possibilità di giocarsela fino in fondo".- "Ho avuto un po' di difficoltà a trovare casa. A Firenze mi sto trovando molto bene. Non pensavo di trovare un ambiente così accogliente e per questo sono molto soddisfatto. Venire qua è stata una scelta molto importante per me."