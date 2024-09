Fiorentina, Brekalo verso la Turchia: accordo con il Kasimpasa

Getty Images

Il calciomercato in entrata è chiuso in Italia ma non all'estero e ci sono ancora alcune situazioni in uscita dalla Serie A che possono svilupparsi nelle prossime ore: tra queste c'è quella di, che può lasciare lae trasferirsi in- Secondo quanto riferito dal portale turco SportsDigitale, Brekalo ha raggiunto un, si attende ora il via libera del club viola.- In viola lo spazio per Brekalo è nullo e lo testimonia anche il fatto che nelle prime battute di stagione il nuovo allenatore Raffaele Palladino abbia preferito premiare Cristian Kouamé per la sua duttilità. L'esterno classe 1998 a Firenze non è riuscito a ripetersi dopo le buone annate tra, riuscendo solo a esibire qualche buona prestazione in patria con l', che tuttavia non è riuscito a riscattarlo.

- Brekalo, acquistato dalla Fiorentina nel gennaio del 2023 - prelevandolo dal Wolfsburg - ha un contratto con la Fiorentina fino al, con un'opzione per prolungare per un'ulteriore stagione.