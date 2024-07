Fiorentina, chi c’è in rosa, chi è partito e chi è arrivato: idee e trattative di mercato

- Terracciano, Christensen, MartinelliIl miglior Terracciano visto in carriera potrebbe non bastare per avere una riconferma. Il nuovo tecnico Palladino cerca un portiere che sappia giocare abilmente anche coi piedi e l'ex Empoli potrebbe essere sacrificato sull'altare della costruzione dal basso. A oggi, però, Terracciano resta stabilmente al centro dei pali della viola, anche e soprattutto perché in questo momento le priorità della Fiorentina sul mercato sono altre. Il club, poi, è pronto anche a far partire il classe 2006 Martinelli qualora arrivassero offerte che gli permetterebbero di farsi le ossa e giocare con continuità.

- Quarta, Pongracic, Biraghi, Dodò, Kayode, Parisi, Ranieri, Pierozzi, Comuzzo, LucchesiFuori Milenkovic e dentro Pongracic: questa fin qui l'unica operazione che ha riguardato i centrali di difesa. La Fiorentina, dunque, ha già la linea titolare pronta con le conferme di Quarta e Ranieri. Il club è al lavoro per capire se Valentini potrà arrivare già quest'estate o se servirà aspettare gennaio. In quest'ultimo caso serviranno almeno altri due ingressi, soprattutto se i giovani Lucchesi e Comuzzo partiranno in prestito. Sulle corsie, dopo l'addio di Faraoni, la situazione è molto chiara e definita: Parisi e Biraghi e sinistra, Dodò e Kayode a destra con Pierozzi che saluterà in direzione Palermo.

- Amrabat, Barak, Infantino, Mandragora, BiancoIl reparto di centrocampo è stato letteralmente decimato rispetto alla scorsa stagione. Se ne sono andati contemporaneamente Bonaventura, Castrovilli, Arthur, Duncan e Maxime Lopez. Per di più, il rientrante Amrabat non vuole stare a Firenze e verrà ceduto. La Fiorentina lavora su più tavoli e punta Lovric, Vranckx, Thorstvedt, Rios e Johnny Cardoso anche se il sogno di Pradè era Manuel Locatelli.- Kean, Kouamé, Beltran, Nzola, Gonzalez, Sabiri, Ikoné, Brekalo, SottilLà davanti la Fiorentina ha deciso di non confermare Belotti che è tornato a Roma e ha puntato con forza su Kean, nome fatto espressamente da Raffaele Palladino. L'obiettivo, adesso, è quello di piazzare gli esuberi come Sabiri e Brekalo, che rientrati dai rispettivi prestiti non rientrano nei piani societari. Il dg Ferrari ha fatto sapere che la Fiorentina in attacco è a posto così, ma qualche altro movimento ci sarà, soprattutto se il club riuscirà a piazzare anche Nzola. A quel punto la società affonderà su un'altra punta da affiancare a Kean, ma si tratta di una situazione che potrebbe svilupparsi più avanti. Confermatissimi Sottil, che piace al tecnico, e Nico Gonzalez, sempre che per quest'ultimo non arrivino offerte davvero irrinunciabili...