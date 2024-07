Genoa, Retegui rientra prima dalle vacanze. Juve e Fiorentina continuano a seguirlo

Getty Images

Con una settimana d'anticipo rispetto a quanto inizialmente preventivato,L'italo-argentino, reduce da un negativo campionato d'Europa con la nazionale azzurra, si è presentato quest'oggi attorno all'ora di pranzo a Moena, centro trentino in cui il Grifone sta preparando la nuova stagione. L'ex Boca Juniors, che proprio un anno fa di questi tempi varcava l'oceano per sposare la causa rossoblù, ha volontariamente rinunciato agli ultimi giorni di ferie per potersi rimettere quanto prima in forma in vista dei primi impegni ufficiali che attengono la squadra di Alberto Gilardino.

Nel frattempo, però, il 25enne nativo di San Fernando resta nel mirino di molti operatori di mercato. In particolare. I bianconeri gli vorrebbero affidare il ruolo di vice-Vlahovic ricoperto nelle ultime due stagioni da Arkadiusz Milik, destinato a salutare Torino. I viola, invece, gli affiderebbero il peso dell'attacco, facendolo diventare il riferimento offensivo dello scacchiere tattico disegnato dal neo-tecnico Raffaele Palladino.il cui interesse appare però un po' più timido rispetto a quello di piemontesi e toscani., club arrivato nei giorni scorsi a presentare un'offerta ufficiale al Genoa, poi respinta dai liguri, ma che con l'arrivo di Thijs Dallinga sembra aver sistemato il proprio attacco.