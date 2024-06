Getty Images

Fiorentina, Christensen in partenza? I viola guardano in Premier League

24 minuti fa



La stagione di Oliver Christensen alla Fiorentina non è stata certo esaltante. Arrivato la scorsa estate dall'Hertha Berlino, il danese, complice anche un brutto infortunio, non è mai riuscito a trovare continuità ed è scivolato rapidamente indietro nelle gerarchie in favore di Pietro Terracciano, che di contro è stato protagonista di una ottima stagione. Proprio per questo, il futuro del portiere classe '99 potrebbe essere lontano da Firenze.



PROFILI - Secondo quanto scrive stamani la Gazzetta dello Sport, la Fiorentina ha già in mente una lista di nomi per andare a sostituire Christensen in caso di partenza. Oltre ai profili di Musso e Audero, già emersi nel corso degli ultimi giorni, i viola hanno messo gli occhi anche in Premier League, in particolare in casa Brentford. I gigliati, infatti, seguono da vicino il profilo dell'ex Lazio Tomas Strakosha, che in Inghilterra non sta riuscendo a ritagliarsi spazio.