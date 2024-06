Redazione Calciomercato

Fiorentina, l'ex dirigente avverte: "Con Kean non si risolve il problema del gol"

38 minuti fa



L'ex direttore generale della Fiorentina Fabrizio Lucchesi è intervenuto ai microfoni di firenzeviola.it dove ha parlato dell'imminente acquisto di Moise Kean da parte della società gigliata: "Kean è un buon giocatore, è un bell'acquisto secondo me. Non è proprio un'operazione top ma neanche delle più semplici, dimostra quanto la Fiorentina creda in questo profilo. Però ricordiamoci che parliamo di un buon giocatore e non di un campione."



NUMERI - "Per me è una punta da 10 reti l'anno, poi può segnarne 15 ma anche 5. Certo è che non risolvi il problema del gol con Kean o che con lui arrivi tra le prime cinque squadre italiane. Moise farà comodo nell'economia della squadra di Palladino ma servono anche gli ottimi giocatori non solo i buoni calciatori".