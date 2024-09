Fiorentina, Commisso: "Chiesa e Vlahovic? Che affari, la Juventus ci ha fatto la squadra. Nico Gonzalez non mi ha salutato..."

Il presidente e patron della, Rocco, ha parlato al Corriere Fiorentino. Il numero uno viola ha fatto il punto della situazione tra presente, futuro, mercato e questione stadio. Queste le sue parole.Il? Abbiamo fatto molto, molto di più di quello che avevamo in mente: è che, quando qualcuno ti presenta una cosa bella, è difficile dire di no. Il risultato è qui da vedere:Fino a oggi abbiamo speso 430 milioni per acquistare la Fiorentina, aggiungendo ogni anno giocatori e creando il Viola Park. Un investimento molto, molto più alto di quando abbiamo comprato la squadra. La mia non è una critica, sia chiaro, ma nessuno ha speso come noi in questi 5 anni, né i Della Valle, né i Pontello, né i Cecchi Gori messi insieme. Ne sono orgoglioso”.

“Io so che noi abbiamo fatto quello che era possibile fare in questi anni per. Si può arrivare più in alto? Spero di sì, l’obiettivo è migliorare sempre, anno dopo anno. L’unica cosa che ci è mancata in questi anni è un. Abbiamo perso tre finali: se i trofei fossero arrivati, tutti sarebbero molto più contenti. Io per primo. Ma siamo dove siamo, e vogliamo arrivare più in alto del 7°-8° posto: abbiamo la possibilità, perché la squadra è più forte dell’anno passato”.

ma che devo fare... Gli avevamo allungato il contratto. Poi quest’estate sono andato a trovarlo nel New Jersey nel ritiro della Nazionale argentina:Questa è la vita, che si può fare... Il problema non è strappare i contratti, ma strapparli e non prendere niente. Questo non va bene.I tifosi non capiscono che siamo un’azienda che deve tenere in considerazione il lato sportivo e quello finanziario. È stato giusto tenere Chiesa il primo anno, giusto venderlo il secondo. È stato anche giusto cedereVlahovic aveva un’altra stagione di contratto. Il procuratore ci ha detto:Non avevamo altra scelta. Ho provato a parlare con lui, ma lui voleva fermamente andare alla Juventus, subito. Poi si è presentato a Torino dicendoPerò spiegarlo ai tifosi è difficile. E comunque

“In America, se rispetti le regole, c’è molta più libertà di agire. Alla Mediacom ogni anno investiamo 400 milioni di dollari e non ci vengono a dire serve questo permesso, quest’altro, questo ancora. Facciamo quello che si deve fare e andiamo avanti. Poi, se dovessimo infrangere le regole, è ovvio che verrebbero a chiederci conto. In Italia, invece…Il? Io non voglio mettere soldi, però se c’è la possibilità di fare qualcosa e di farla presto,Tra ottobre e novembre dello scorso anno abbiamo presentato auna proposta di sostegno nella realizzazione di quello che era il progetto completo dello stadio, perché il Comune non aveva e probabilmente non ha ancora tutti i fondi per farlo, in cambio di una concessione lunga, della gestione, dell’affitto ma non abbiamo mai ricevuto una risposta ufficiale. Speriamo che consi arrivi al punto che si possa andare avanti. Ma veloci, perché stiamo perdendo troppo tempo. Vogliamo un cronoprogramma, non solo per questa stagione ma anche per le stagioni future, e la possibilità di continuare a giocare al Franchi. Una volta che ci presenteranno cronoprogramma, costi, tempi, allora ci si siede di nuovo al tavolo per capire come si può fare tutto meglio e possibilmente più in fretta.Se non si arriva al punto in tempi brevi per la Fiorentina sarebbe un disastro”.

“A casa mia comando io.