Fiorentina, Coulibaly in ogni caso. Operazione slegata dall'addio di Kayode

La Fiorentina deve risolvere alcune situazioni sulle proprie corsie esterne nel corso del prossimo mercato di gennaio. Innanzitutto c'è da capire come i viola vorranno muoversi con Biraghi, cercando la miglior soluzione pe runa cessione che oggi appare inevitabile. E proprio per questo i gigliati potrebbero inserire un altro esterno in rosa. Il nome più papabil, oggi, è quello didel Parma.A darne notizia è la Gazzetta dello Sport in edicola stamani che spiega come il francese sia da diverso tempo nel mirino dei viola. Tuttavia, il suo eventuale arrivo sarebbe slegato dal futuro di Michael Kayode. Nei giorni scorsi si ea infatti parlato di un possibile scambio di prestiti fra Fiorentina e Parma per questi due calciatori ma, come si legge, l'operazione del francese è slegata da quella del classe 2004.

Francese di origini maliane, Coulibaly gioca nel Parma dal 2021, quando i ducali lo hanno prelevato dal Le Havre. Classe '99, il suo ruolo naturale è quello di terzino destro ma gioca senza problemi anche sull'altra corsia. Quest'anno ha messo a segno 13 presenze condite da un assist.