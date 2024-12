La Juventus verso la Fiorentina: Koopmeiners, Danilo e Douglas Luiz a parte ma c'è ottimismo. Due sicuri out

Si avvicina a grandi passi una classica del nostro calcio. Lainfatti ospita unaarrabbiata e reduce da due ko di fila, dopo un inizio di stagione ben al di là delle più rosee aspettative. Le squadre diincrociano le loro strade domenica 29 in uno dei match di cartello della giornata. Vittoriosi a fatica contro il, i bianconeri sono chiamati allae incassano notizie incoraggianti sul fronte deglistanno ancora lavorando a parte, ma per il loro pronto rientro vigealla Continassa. Secondo le ultime informazioni, saranno a disposizione. Koopmeiners cresce a vista d'occhio, ha un problemache lo ha messo ai box all'intervallo dell'ultima gara, oggi ha lavorato a parte ma proverà a esserci domenica. Allainvece il problema che attanaglia Danilo: il brasiliano sta lavorando per tornare già con la Fiorentina. Discorso simile per l'altro verdeoro Douglas Luiz, anche lui alle prese cone anche lui con i viola nel mirino.

Discorso diverso per: i due esterni sono ancora lontani dal rientro in gruppo, si allenano seguendo un programma personalizzato e per rivederli in campo ci vorrà ancora del tempo.