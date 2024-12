Ansa - Fiorentina, dimissioni imminenti per Bove

Matteo Palmisano

5 minuti fa



Edoardo Bove dovrebbe essere dimesso a breve dall’ospedale Careggi di Firenze, dove è stato ricoverato il 1° dicembre in seguito al malore che lo aveva colpito durante Fiorentina-Inter. L’Ansa parla di "dimissioni imminenti" per il calciatore classe 2002, che potrà tornare a casa, a tre o quattro giorni dall’operazione del 10 dicembre per l’impianto del defibrillatore sottocutaneo removibile.



DIMISSIONI - La Fiorentina avrebbe lasciato intendere che Bove potrebbe lasciare l’ospedale oggi pomeriggio o, al massimo, entro la giornata di sabato 14 dicembre. Una volta lasciato il Careggi ci sarà il passaggio al Viola Park per salutare la dirigenza, Raffaele Palladino e i compagni di squadra, che, in questi giorni di degenza, non gli hanno mai fatto mancare la propria vicinanza.